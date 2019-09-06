Пассажирские версии на базе нового Mercedes-Benz Sprinter доступны для заказа в России

Российские дилеры Mercedes-Benz Vans начали прием заказов на пассажирские версии Mercedes-Benz Sprinter. Так, автобусы на базе нового поколения Sprinter получили принципиально иную, более функциональную компоновку салона, полностью изменен дизайн сидений, проработаны многие отдельные элементы. В топовых версиях туристических автобусов продуманы индивидуальные решения для зарядки телефонов и фиксирования мобильных устройств, сообщает пресс-служба «Мереседес-Бенц Рус».

Напомним, в рамках Международной выставки «Комтранс 2019» компания Mercedes-Benz Vans представила два туристических автобуса на базе нового поколения Sprinter – Comfort и Ultimate. Для этих автобусов специально разработаны дизайн и компоновка салона: анатомические сиденья повышенной комфортности получили новую отделку и сдвигаются в проход, чтобы обеспечить больше пространства соседям. В версии Ultimate у каждого сиденья предусмотрены USB-розетки и столик с креплением для мобильных устройств, пассажирский отсек отделен от водительского.

За климат в салоне отвечают конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными комфорт-блоками. Пол грузового отсека занижен, за счет этого появилось больше места для багажа. Над сиденьем расположены индивидуальные комфорт-блоки и удобные полочки для хранения вещей. Стоимость такого туристического автобуса начинается от 4 млн 300 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в этом году стал самой продаваемой моделью марки и на российском рынке LCV. Напомним, в этом году был представлен Sprinter нового поколения, который имеет три типа привода, четыре варианта длины и три варианта высоты крыши, современные экономичные дизельные двигатели, механическую или автоматическую коробки передач. Версии с грузоподъемностью ниже 1 тонны (для въезда в пределы ТТК) или с полной массой 5,5 тонн (в пассажирском варианте) доступны в России с весны этого года. Для прагматичных клиентов разработано специальное предложение Limited Edition.



Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».