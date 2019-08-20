Продажи Lamborghini в России выросли в 3 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Lamborghini в нашей стране составил 105 единиц. Этот результат в 2,8 раз больше, чем в январе – августе текущего года (37 шт.).

Основной объем продаж (более 80%) приходится на кроссовер Urus. За отчетный период было куплено 84 таких автомобиля, и это почти в 8 раз больше, чем годом ранее. Также за это время россияне купили 13 спорткаров Lamborghini Aventador и 8 Lamborghini Huracan.

Больше всего новых автомобилей итальянского бренда за 8 месяцев текущего года обрели прописку в Москве (47 шт.), что составляет 45% от общего объема. На дорогах Санкт-Петербурга прибавилось 17 таких машин. В Московскую область отправилось 7 новых Lamborghini, в Краснодарский край – 4. Кроме них, по 3 таких автомобиля появилось в Новосибирской и Свердловской областях, по 2 – в Томской и Челябинской области. Еще в 20 регионах было приобретено по одному такому люксовому автомобилю.

Эксперты также отмечают, что по итогам августа продажи бренда также демонстрируют рост – в прошлом месяце россияне приобрели 17 новых автомобилей Lamborghini, что на 3 единицы больше, чем год назад (14 шт.).

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