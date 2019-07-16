Более 200 кроссоверов Mazda CX-9 попали под отзыв в России

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 206 кроссоверов Mazda CX-9, реализованных c ноября 2017-го по апрель 2018 года. Причиной отзыва является возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством, сообщает пресс-служба Росстандарта. В зависимости от разъема неисправности могут возникать в системе подушек безопасности переднего пассажира, в указателях поворота, в системе пуска двигателя, в виде некорректных предупреждений о неисправностях на комбинации приборов. На автомобилях будет выполнен ремонт комплекта жгутов проводов, восстановлено удерживающее усилие в разъемах с использованием специального инструмента и ремонтного комплекта. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9 появился на российском рынке в октябре 2017 года, а в феврале 2018-го выпуск этого внедорожника начался на предприятии «Мазда Соллерс» во Владивостоке. В марте текущего года российские дилеры начинают продажи Mazda обновленного премиального семиместного кроссовера Mazda CX-9.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце августа компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 92 кроссоверов Mazda CX-5, реализованных c декабря 2014-го по январь 2016 года. Причина отзыва заключается в том, что система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR), которые предназначены для активации сигнала предупреждения об опасности при определенных событиях, таких как внезапное экстренное торможение или авария при столкновении, могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала. На автомобилях должна быть выполнена процедура перепрограммирования переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM).

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