Россия – крупнейший рынок для Toyota Land Cruiser в Европе

В августе 2019 года продажи внедорожников семейства Land Cruiser превысили 10 млн автомобилей. Этот результат достигнут за все время существования серии и включает в себя продажи всех поколений Land Cruiser, включая производные модели Lexus, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Напомним, Land Cruiser был впервые представлен 1 августа 1951 года как Toyota Jeep BJ и непрерывно присутствует на рынке на протяжении уже 68 лет, то есть дольше любой другой модели Toyota. Сегодня линейка Land Cruiser продается в 170 странах в количестве около 400 тыс. автомобилей ежегодно.

В России история официальных продаж семейства Land Cruiser начинается с 2002 года, когда дилерами были проданы первые 1635 Land Cruiser 100 и 45 Lexus LX. В настоящее время Россия является одним из ключевых рынков для Land Cruiser в мире и крупнейшим в Европе. Каждый четвертый покупатель внедорожника в стране выбирает Land Cruiser. По итогам 2018 года совокупные продажи семейства Land Cruiser на российском рынке составили 31309 автомобилей, из них 17580 Toyota Land Cruiser Prado, 8400 Toyota Land Cruiser 200, 4653 Lexus LX676 и Lexus GX. Суммарные продажи за все время присутствия семейства внедорожников Land Cruiser на российском рынке на август 2019 года составляют более 400 тыс. автомобилей. Напомним, в 2019 году на российском рынке были запущены продажи Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в специальной ограниченной серии от Toyota Racing Development.

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