Отечественным мотоциклам «ИЖ» исполнилось 90 лет

Событие недели на российском рынке транспортных средств - свое 90-летие отметили отечественные мотоциклы «ИЖ». Известно, что именно в сентябре 1929 года были выпущены первые мотоциклы этого бренда. Российские конструкторы в 1929 году всего за несколько месяцев до Всесоюзного мотопробега на базе специального цеха Ижевского оружейного завода разработали и выпустили сразу 5 мото-моделей (Иж-1, Иж-2, Иж-3, Иж-4 и Иж-5). Осенью все пять приняли в пробеге участие и без проблем преодолели 3 тысяч км. Серийное производство в Ижевске появилось намного позже, в 1933-ем году, а завершилось в 2008-ом. По некоторым данным, за 90 лет в стране было произведено более 11 млн мотоциклов марки.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили отдать дань уважения отечественному бренду и вспомнить несколько ярких цифр из современной истории «ИЖей». Согласно данным агентства, в российском мотопарке на 1 июля 2019 года числилось 735,4 тыс. мотоциклов «ИЖ». Отметим, что это ни много ни мало, но более 30% всего мотопарка России.

Что касается географии, то судя по парку, больше всего любят эту отечественную марку мотоциклисты Приморского края и республики Башкортостан. В каждом из парков этих двух регионов числится по 40 с лишним тысяч таких мотоциклов. Чуть меньше - в Кировской области (более 34 тысяч шт.), Саратовской области (28,1 тыс. шт.) и Краснодарском крае (25 тыс. шт.).

Эксперты отмечают, что, несмотря на возраст (более 50% «ИЖей» старше 2000-ного года выпуска), являются активными участниками российского рынка мотоциклов с пробегом. Так, например, по результатам января-августа 2019 года марка входит в ТОП-10 самых популярных на вторичном рынке, заняв по итогам 8 месяцев 8-ую строчку марочного рейтинга с результатом 2,3 тыс. шт. (+18,3% по сравнению с прошлым годом).