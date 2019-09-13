В августе рынок LCV с пробегом вновь показал падение

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей с пробегом в России составил 34,5 тыс. единиц. Это на 1,3% ниже, чем за тот же месяц прошлого года. Отмечается, что после незначительного (+0,4%) роста в июле, рынок подержанных LCV вновь ушел «минус».

Лидерство здесь принадлежит отечественной марке GAZ , на долю которой приходится почти 40% рынка. Ее объемы перепродаж в августе составили 13,7 тыс. экземпляров, что на 1,6% меньше, чем в августе 2018-го.

На 2,4% упали перепродажи у другой российской марки – УАЗ. Она находится на втором месте с результатом 3,3 тыс. автомобилей. Лучшим среди иностранных брендов стал Volkswagen, единственный из всей пятерки лидеров показавший рост на 0,4%. В августе было перепродано 2,1 тыс. автомобилей этого бренда. На четвертом и пятом месте оказались Toyota и Ford с результатами 2,1 тыс. (-5,4%) и 1,8 тыс. (-2,0%) соответственно.

В модельной структуре этого рынка первенство принадлежит GAZ 3302. Объемы перепродаж этих автомобилей в августе 2019 года составили 7, 6 тыс. единиц (-4,0%). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 8 месяцев нынешнего года российский рынок LCV с пробегом продемонстрировал снижение на 1,2%.

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» исследовали российский рынок новых легких коммерческих автомобилей. Результаты можно посмотреть в специально подготовленном пресс-релизе.

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