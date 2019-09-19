Жители Северо-Кавказского ФО отдают предпочтение автомобилям LADA

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» продолжают исследовать рынки новых легковых автомобилей в федеральных округах РФ. Так, по итогам августа жители Северного Кавказа приобрели более 4 тысяч новых легковых автомобилей. Этот результат на 9,6% меньше, чем год назад.

Первые две строчки в рейтинге самых популярных на Северном Кавказе моделей занимают представители отечественного автопрома – LADA Granta (731 шт.) и LADA Vesta (560 шт.). В целом практически 40% местного рынка пришлась на автомобили этой марки.

Кроме них, в ТОП-5 самых популярных новых легковых автомобилей на рынке Северо-Кавказского ФО в августе текущего года попали японская Toyota Camry (326 шт.; - 0,6%) и корейские KIA Rio (294 шт.; +10,1%) и Hyundai Solaris (268 шт.; -19,3%).

Напомним, ранее специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже подвели итоги августа на Дальнем Востоке, в Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах.

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