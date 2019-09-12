За два года минимальная цена Renault Kaptur выросла на 66 тысяч рублей

Продолжая исследовать динамику цен лидеров российского авторынка, эксперты «Цена Авто» составили график изменения стоимости кроссовера Renault Kaptur за последние два года (начиная с сентября 2017 года) и выяснили, что за это время минимальная цена* модели выросла на 66 тыс. рублей.

Сегодня стоимость Renault Kaptur в начальной комплектации Life с двигателем 1,6 л. (114 л. с.), механической КП и передним приводом составляет 945 тыс. руб. Полноприводная топовая комплектация Extreme с 2-литровым двигателем мощностью 143 л. с. и «автоматом» предлагается за 1 354 990 руб.

Сколько может стоить Renault Kaptur (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили 2019 года выпуска