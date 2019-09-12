За два года минимальная цена Renault Kaptur выросла на 66 тысяч рублей

сегодня, 08:30 83 0

Renault Kaptur

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Продолжая исследовать динамику цен лидеров российского авторынка, эксперты «Цена Авто» составили график изменения стоимости кроссовера Renault Kaptur за последние два года (начиная с сентября 2017 года) и выяснили, что за это время минимальная цена* модели выросла на 66 тыс. рублей.

Сегодня стоимость Renault Kaptur в начальной комплектации Life с двигателем 1,6 л. (114 л. с.), механической КП и передним приводом составляет 945 тыс. руб. Полноприводная топовая комплектация Extreme с 2-литровым двигателем мощностью 143 л. с. и «автоматом» предлагается за 1 354 990 руб. 

Сколько может стоить Renault Kaptur (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили 2019 года выпуска

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены renault renault kaptur

Новости на тему

Средний возраст владельцев автомобилей Renault – 40 лет

12 сентября 2019

Все новости

Статьи на тему

Почему Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault («Ведомости»)

10 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 1 полугодии 2019 года

17 июля 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно