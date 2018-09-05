Mercedes-Benz остановил разработку новых бензиновых двигателей

сегодня, 13:07 201 0

Mercedes-Benz остановил разработку новых бензиновых моторов

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Немецкий автоконцерн Daimler, в который входит марка Mercedes-Benz, на данный момент больше не собирается разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания. Автопроизводитель намерен полностью сконцентрироваться на электрических технологиях. Об этом изданию Auto Motor und Sport рассказал главный инженер Daimler Маркус Шэфер.

По его словам, совсем недавно Daimler выпустил шестицилиндровые рядные двигатели нового поколения для целого ряда моделей, в том числе Mercedes-Benz E-Class и S-Class. Они же могут оказаться и последними, так как в дальнейшей стратегии концерна пока нет планов по разработке новых ДВС. При этом нельзя исключать, что впоследствии в Daimler снова начнут работать над созданием бензиновых моторов следующего поколения, пишет портал Autonews.ru.

Теперь Daimler намерен полностью сконцентрировать над работами в области электрических систем, «зеленых» силовых агрегатов и батарей. Недавно концерн уже представил целый ряд коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов, работающих исключительно на электрической тяге.

Постепенно переходит на электрические технологии и марка Mercedes-Benz, которая в мае нынешнего года запустила серийное производство кроссовера EQC. Автомобиль оснащен двумя электрическими агрегатами (по одному на каждой оси), развивающими в сумме 408 л. с. и 750 Н•м крутящего момента. Автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,1 сек., а его максимальная скорость составляет 180 км/ч. Двигатели питаются от комплекта литийионных аккумуляторов на 80 кВт•ч, обеспечивающих запас хода в 445–471 км (по европейскому циклу NEDC).

В 2021 году Mercedes-Benz запустит в серию флагманский электрический седан EQS, концепт которого был показан на недавнем Франкфуртском автосалоне. Такой автомобиль сможет составить конкуренцию Tesla Model S, Audi e-tron и Jaguar XJ следующего поколения.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобили разработки daimler mercedes-benz

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