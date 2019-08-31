Honda представила обновленный CR-V для рынка США

Компания Honda представила в США кроссовер CR-V2020 модельного года, который является неизменным бестселлером среди моделей SUV на американском рынке.

Как сообщает пресс-служба японской марки, обновленный CR-V получит спортивный дизайн, новые опции и модернизированные трансмиссии, а также станет первым в линейке Honda внедорожником с гибридным двигателем. Таким образом, CR-V будет третьей моделью Honda в Америке, помимо Accord Hybrid и Insight, c передовой двухмоторной гибридно-электрической системой, которая станет основой для всех основных моделей Honda в США в ближайшие годы.

CR-V 2020 модельного года получит обновленный дизайн экстерьера, новые колесные диски и пакет технологий безопасности и помощи водителю Honda Sensing в качестве стандартного оборудования. Все негибридные модели 2020 CR-V теперь оснащены 1,5-литровым двигателем VTEC Turbo, ранее доступным только в старших комплектациях. Осенью 2020 года CR-V поступит в продажу в дилерских центрах Honda в США, после чего в начале 2020 года будет выпущен новый гибридный вариант.

Усовершенствованная двухмоторная гибридная силовая установка Honda CR-V Hybrid сочетает в себе два электродвигателя с 2,0-литровым 16-клапанным двигателем DOHC, их общая мощность составляет 212 л.с., по сравнению со 190 л.с. на бензиновом CR-V. Одновременно с этим ожидаемая экономия топлива составляет 50%. CR-V Hybrid также является первым автомобилем Honda, в котором реализовано использование гибридной системы с двумя двигателями и полного привода. При необходимости, соответствующий уровень мощности от электродвигателя перераспределяется на задние колеса.

Производство CR-V Hybrid для рынка США будет налажено на заводе Honda в Гринсбурге, штат Индиана, где уже собирают гибридный седан Insight. Компания инвестирует 4,2 млн долларов и создаст новые рабочие места для поддержки производства CR-V Hybrid. Предприятие в Расселс Пойнт, штат Огайо, будет производить силовой агрегат для модели, а завод по производству двигателей в Анне будет выпускать 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель.

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