Audi в августе увеличила продажи в России на 1%

сегодня, 11:00 173 0

Audi в августе увеличила продажи в России на 1%

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Audi в августе реализовали 1335 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года в России был продан 9931 автомобиль с четырьмя колцами на радиаторной решетке, что соответствует уровню прошлого года.

Как считает директор филиала «Авилон. Ауди» Ренат Тюктеев, продажи Audi будут устойчивы за счет новых доступных моторов на Q8 и А6, а также выхода нового Q3.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Audi начали прием заказов на компактный кроссовер Audi Q3 нового поколения. Новинка предлагается в четырех линиях оснащения – стандартная, Advance, Design и Sport – по цене от 2 млн 253 тыс. рублей. Первые автомобили специальной ограниченной серии «Start Edition» появятся в шоу-румах дилерских центров Audi в октябре 2019 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи премиум-марки audi

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