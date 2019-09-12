Mazda CX-5 в августе вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Mazda в августе реализовали 2812 автомобилей – на 1% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи марки в нашей стране составили 18841 машину, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в августе выросли на 24% составили 2369 машин. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в августе Mazda обновила комплектации седана Mazda6 в России. Автомобили Mazda6 летнего производства во всех комплектациях оснащены системой G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Мультимедийные возможности автомобиля расширены системами CarPlay & Android Auto, которые идут в базе, начиная с комплектации Active.

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