Испанский авторынок в августе рухнул на 31%

сегодня, 17:00 226 0

Испанский авторынок в августе рухнул на 31%

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Испанский авторынок в августе снизился на 30,8% и составил 74490 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), обвал продаж во многом обусловлен рекордным спросом в августе прошлого года перед грядущими изменениями в законодательстве по сертификации автомобилей. В целом же результат прошлого месяца примерно соответствует уровню 2017 года. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 883649 единиц (-9,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в августе стал Volkswagen, реализовавший 5524 автомобиля (-17,6%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 3,9% до 5473 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 4817 машин (-25,6%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (4665 шт., -13,7%) и Dacia (4411 шт., +4,6%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: испания авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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