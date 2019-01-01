За последние пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

сегодня, 09:27 835 0

За последние пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

По результатам исследования динамики цен на новые легковые автомобили в России эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» пришли к выводу, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%

Кроме того, специалисты выяснили, что рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам. Однако, с большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. В частности, одной из очевидных и постоянных причин является инфляция, которая никуда не исчезает.

Более подробную информацию о динамике цен можно узнать из этой инфографики

Посмотреть и сравнить актуальные цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены

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