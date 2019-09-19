Volkswagen в августе реализовал в России 560 сертифицированных автомобилей с пробегом

сегодня, 16:00 177 0

Volkswagen в августе реализовал в России 560 сертифицированных автомобилей с пробегом

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Российские дилеры Volkswagen в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом Volkswagen Das WeltAuto по итогам августа реализовали 558 таких машин. При покупке автомобиля марки по программе Das WeltAuto клиенты получают годовую послегарантийную поддержку, являющуюся полным аналогом гарантии производителя, сообщает пресс-служба немецкой марки. Участниками программы Das WeltAuto являются более 100 дилеров марки Volkswagen.

С августа в рамках послегарантийной поддержки клиентам стала доступна программа «КАСКО Лайт», которая позволяет качественно отремонтировать автомобиль в случае ДТП по вине другого участника движения у официального дилера в соответствии с технологиями завода-изготовителя и с использованием оригинальных запасных частей и гарантией. Сумма полиса не превышает 10 тыс. рублей.

Напомним, по условиям программы Das WeltAuto послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев. Если автомобиль еще находится на заводской гарантии, то после ее окончания клиент получает дополнительный год гарантии. При дальнейшей продаже автомобиля послегарантийная поддержка продолжает действовать и покрывает затраты на ремонт на неограниченную сумму (Стоимость единовременного ремонта не может превышать стоимость автомобиля).

Как отмечается, Das WeltAuto минимизирует риски при покупке автомобиля с пробегом, гарантирует его высокое качество, прозрачность истории предыдущего владения и эксплуатации. Все автомобили проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen. Кроме того, владельцы приобретенных в рамках программы автомобилей могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой Volkswagen 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Действие Das WeltAuto не ограничивается пределами России: клиенты могут осуществлять ремонт по программе во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах Евросоюза, а также в Белоруссии и Казахстане.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи вторичный рынок автомобили с пробегом volkswagen

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