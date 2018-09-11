Корпоративные продажи в РФ выросли на 10%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с начала года в России на юридические лица было оформлено 148,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 9,7% больше, чем в январе-августе прошлого года. К такому выводу пришли наши специалисты, в ходе подготовки справочника «База данных компаний. Актуализация контактов. Ежемесячная статистика обновления ТС в 2019 году».

В целом на долю корпоративных продаж за отчетный период пришлось 14,8% от всего объема рынка новых машин, т.е. это примерно каждый седьмой реализованный автомобиль.

Наиболее часто российские компании приобретают машины LADA – за 8 месяцев таких было куплено 20,7 тыс. единиц (+22,9%). Второе место по популярности у юрлиц занимает немецкий Volkswagen с результатом 14,7 тыс. реализованных машин (+27%). Далее с небольшим отставанием следует корейский бренд KIA (14,3 тыс. шт.; +0,8%). Кроме них, в пятерку лидеров входят японская Toyota (13,2 тыс. шт.; +6,1%) и Renault (11,7 тыс. шт.; +10,1%).

В модельном рейтинге лидирует Volkswagen Polo, продажи которого с начала года выросли на 57,6% до 9,8 тыс. единиц. Второе место принадлежит LADA Largus с 8,6 тыс. реализованными экземплярами (+20,8%), третье – Toyota Camry (6,3 тыс. шт.; +29,6%). В ТОП-5 также вошли корейские KIA Rio (5,1 тыс. шт.; -18,3%) и Hyundai Solaris (5 тыс. шт.; -0,8%).

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