Названы модели-лидеры рынка в федеральных округах России

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Названы модели-лидеры рынка в федеральных округах России

Обзор автомобильного рынка России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей в августе текущего года и определили самые популярные модели в федеральных округах страны. Согласно полученным результатам, в восьми округах РФ лидерами являлись три модели: LADA Granta, KIA Rio и Hyundai Creta.

При этом представитель отечественного автопрома занял первенство сразу в четырёх федеральных округах – Приволжском (4 573 шт.), Уральском (1 177 шт.), Южном (1 107 шт.) и Северо-Кавказском (731 шт.).

Корейский седан KIA Rio стал фаворитом в Центральном ФО (2 563 шт.), Сибири (704 шт.) и на Дальнем Востоке (136 шт.). А кроссовер другой корейской марки, Hyundai Creta лидировал на рынке новых легковых автомобилей в Северо-Западном округе (765 шт.).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке в любом регионе РФ можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи федеральные округа hyundai hyundai creta kia kia rio lada lada granta

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