На Украине хотят отменить акциз на ввоз транспортных средств

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 2132, который указывает на то, что существующие акцизы на транспорт нарушают налоговую политику страны. Как сообщает Finance.ua, ссылаясь на текст документа, авторы проекта в качестве аргумента против акцизов выдвигают определение о социальной справедливости: налоги и сборы должны устанавливаться в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков. В законопроекте говорится, что дешевые авто покупают лица с низкой платежеспособностью, а высокие акцизные налоги в сочетании с высокими ставками в несколько раз превышают цену самого автомобиля, что является налоговой дискриминацией людей. Таким образом, на дешевый автотранспорт предлагают снизить налоги.

"Поскольку акцизный налог на транспортные средства является таковым, что в целом нарушает основные принципы налоговой политики, то любые попытки изменить акцизные ставки, которые будут зависеть от каких-либо технических, возрастных или иных характеристик, а также все попытки через чрезмерные налоги стимулировать людей покупать более новые автомобили, на которые у них нет средств, будут все равно противоречить действующему законодательству Украины и не могут выполнить задекларированную функцию", – говорится в тексте. Сегодня, как сообщает СМИ, стоимость растаможки авто с еврономером в стране включает в себя такие обязательные платежи: акцизный сбор (90-дневный льготный период), налог на добавленную стоимость (НДС), пенсионный сбор (3%), ввозную пошлину.

Отразятся ли принимаемые Радой решения на объемах экспорта транспортных средств из России - покажет время. Пока сроки введения запрета на ввоз любых транспортных средств из нашей страны в Украину перенесены с 1 июля 2019 года на 1 января 2020 года.

Напомним также, что, согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", несмотря на действие в стране грабительских акцизов, рынок новых легковых автомобилей в стране растет уже седьмой месяц подряд. В августе 2019 года он вырос на 19,3% по сравнению с августом 2018 года и составил 8 519 единиц, по итогам восьми месяцев рост немного скромнее - 10%. Какие марки и модели наиболее популярны в стране, можно посмотреть здесь>>>



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