Renault-Nissan может остаться без контрольного пакета АВТОВАЗа

Инвесткомпания «Тройка Диалог» ведет переговоры о продаже своего пакета АВТОВАЗа с консорциумом Renault-Nissan, однако может предложить акции рынку. «Есть два варианта: или пакет выкупит Renault-Nissan, или будет проведена продажа акций на рынке», – сказал он в интервью Reuters глава инвесткомпании Рубен Варданян.

«Nissan может выкупить долю в АВТОВАЗе, а Renault сохранит свой пакет», – сказал Р.Варданян, добавив, что выбор между сделкой с Renault-Nissan или продажей на рынке будет зависеть от цены. «Отмечу, что между Renault и Nissan не будет конкуренции. Конкуренция будет между рынком и Renault-Nissan», – цитирует банкира AutoNews.Ru.

В ноябре 2010 года глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон заявлял, что Renault, владеющая блокпакетом акций АВТОВАЗа, и ее партнер Nissan готовы довести свою долю в компании до контрольной. Они начали вести переговоры о выкупе акций АВТОВАЗа у двух других совладельцев – «Тройки Диалог» и госкорпорации «Ростехнологии» (каждый из них владеет блокпакетом).

Сейчас «Тройка Диалог», «Ростехнологии» и Renault владеют блокпакетами акций АВТОВАЗа. После завершения допэмиссии в конце 2011 года доля Renault останется неизменной, «Ростехнологии» доведут свой пакет до 29,4%, а пакет «Тройки» будет размыт до 20,53%.

По словам Р.Варданяна, на рынке может быть продана и часть из примерно 27-процентного пакета в КАМАЗе. Сроки и другие условия сделок с акциями АВТОВАЗа и КАМАЗа он не раскрыл, подчеркнув, что переговоры продолжаются.