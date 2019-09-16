KIA может пересмотреть концепцию модели Stinger

Спрос на спортивный фастбэк KIA Stinger в ряде стран не оправдывает ожидания автопроизводителя. В связи с этим в KIA могут пересмотреть концепцию модели, когда придет время выпускать второе поколение. Например, сделать Stinger полностью электрическим, пишет портал Motor.ru.

Главный дизайнер KIA Грегори Гийом заявил, что он «не уверен в том, что дела Stinger идут настолько хорошо, как надеялись в компании». «Мы рассчитывали добиться успеха с этой моделью и возлагали на нее большие надежды, – пояснил он. – Но я надеюсь, что Stinger дадут второй шанс».

Гийом привел в пример Audi, которой потребовалось выпустить три поколения A8, чтобы модель получила всеобщее признание и составила достойную конкуренцию BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class.

Причину низких продаж стоит искать не в дизайне, разработкой которого занималась европейская студия марки, а в завышенной цене, считает Гийом. Например, в Германии стоимость лифтбека стартует от 44 тыс. 490 евро (3,2 млн рублей), при том, что цены на Audi A5 Sportback начинаются от 39 тыс. евро, а в Австралии – от 50 тыс. 490 долларов (2,2 млн рублей).

Что же касается Stinger на российском рынке, то цены на него начинаются от 2 млн 074 тыс. 900 рублей за модификацию с двухлитровым мотором и задним приводом. Версия с системой полного привода и топовым 370-сильным двигателем 3.3 обходится покупателям в 3 млн 404 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 1058 спортивных фастбеков KIA Stinger. В США дела у KIA Stinger идут лучше: с начала года удалось продать 16806 автомобилей, а вот в Европе лифтбек пользуется куда меньшей популярностью: 2316 экземпляров.

Ранее эксперты страховой компании Hagerty высказали предположение о том, что KIA Stinger может в будущем стать коллекционной моделью. Главный вопрос в том, сможет ли марка, которая относительно недавно вышла на мировые рынки, действительно сделать автомобиль, который будет иметь коллекционную ценность.

Напомним, ранее российские дилеры KIA начали продажи спортивного фастбека KIA Stinger в новой комплектации Style. Стоимость новинки составляет 2 млн 639 тыс. 900 рублей. Новая комплектация стала развитием версии Prestige и предлагает сочетание сбалансированных динамических характеристик и более эффектный внешний вид, ранее доступный только в более дорогой версии GT Line.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».