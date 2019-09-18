Китайский авторынок в августе упал на 8%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам августа снизились на 7,7% и составили 1 млн 663 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется четырнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. За восемь месяцев 2019 года китайский авторынок сократился на 12,3% до 13 млн 322 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили реализацию в Китае на 3,2% до 341100 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке снизились на 14% и составили 260770 единиц.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может снизиться порядка на 5% по отношению к прошлому году, когда было продано 23 млн 790 тыс. машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.