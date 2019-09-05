Правительство готово поддержать дифференциацию промсубсидий для автопроизводителей

Правительство готово пойти на уступки традиционно российским автоконцернам и теперь склоняется к необходимости дифференциации промсубсидий в размере около 120 млрд рублей в год. Де-факто это компенсация утильсбора, ради доступа к которой автопроизводители заключали специнвестконтракты. Как пишет газета «Коммерсант», речь идет о сокращении выплат для производителей с более низкими обязательствами по локализации, но с тем, чтобы те сохранили рентабельность своих СПИК. По мнению источников в отрасли, средства от «экономии» могут пойти на программу импортозамещения компонентов для традиционно российских концернов.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что поскольку в самих СПИК нет обязательств по выплате промсубсидий, дифференциация не противоречит их условиям. Но, продолжает он, целесообразнее было бы сохранить действующие выплаты, введя новые механизмы стимулирования для игроков с высокой локализацией.

Напомним, ранее Минпромторг подготовил и направил в правительство РФ предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. По данным источников, индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. По словам глава Минпромторга России Дениса Мантурова, предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году – в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.