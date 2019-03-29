Названа первая модель Exeed в России

Премиальный суббренд Exeed, принадлежащий компании Chery, выйдет на российский рынок с удлиненной версией кроссовера Exeed TXL. Новинка появится в нашей стране в 2020 году, будет иметь полный привод и три комплектации.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», Exeed TXL будет доступен с турбиромотором 1.6 TGDI мощностью 190 л.с., который сочетается с 7-диапазонной роботизированной преселективной коробкой передач DCT7. Стоит отметить, что для модели предусмотрен передний и полный привод. Таким образом, Exeed TXL станет первой моделью с приводом 4х4 в линейке Chery.

Что касается опций, то, по предварительной информации, в версию Comfort с передним приводом войдут двухзонный климат-контроль, полный «зимний пакет», 6 подушек безопасности, бесключевой доступ и запуск кнопкой, кожаный салон, передние противотуманные фары и задний парктроник. Мультимедийная система работает с тачскрином 10,1 дюйма и камерой заднего вида. Аудиосистема включает 6 динамиков, а приборная панель – 7-дюймовый монитор. Руль регулируется по вылету и высоте и обтянут кожей.

В комплектации Luxury – те же опции, но привод полный, а сиденье водителя регулируется электроникой. Не исключается, что здесь будут доступны светодиодные фары.

Зато они точно предусмотрены в версии Flagship. Кроме того, топовое оснащение включает передний парктроник и круговой обзор. Также здесь предложат системы автоматической парковки и контроля слепых зон, электропривод пятой двери. Панель приборов станет полностью цифровой. Ее монитор будет больше, чем у головного медиаустройства – 10,25 дюйма. Добавятся 2 динамика, электрический привод сиденья пассажира и атмосферная подсветка салона. Решается вопрос с панорамной крышей и колесными дисками большего размера – 19 дюймов.

Напомним, Exeed TXL – удлиненная версия модели TX. Длина их кузовов составляет 4775 и 4690 мм соответственно. Разница достигается за счет растянутой на 85 мм колесной базы. Стоит кроссовер в Китае от 135,9 до 175,9 тысяч юаней. В пересчете на рубли это диапазон 1 млн 229 тыс. рублей – 1 млн 591 тыс. рублей. Цены на автомобиль в России пока неизвестны.

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