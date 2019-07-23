Skoda начала производство своего первого гибрида Superb iV

Компания Skoda начала производство своей первой гибридной модели. С конвейера на заводе Skoda в городе Квасины сошел первый Superb iV, сообщает пресс-служба чешской марки. Инвестиции в подготовку предприятия к производству первой в истории Skoda электрифицированной модели составили более 12 млн евро. Новый Skoda Superb iV будет производиться только на заводе в Квасинах – на той же линии, что и все версии модели с двигателем внутреннего сгорания.

Новый Skoda Superb iV оснащается бензиновым двигателем 1.4 TSI и электромотором, которые суммарно развивают мощность 218 л.с. Общий запас хода автомобиля составляет до 930 км, а исключительно на электротяге Superb iV способен проехать до 56 км по циклу WLTP. Гибридная силовая установка доступна для комплектаций Ambition и Style, а также для версий Superb Sportline и Superb L&K.

Напомним, мировая премьера нового Skoda Superb iV и суббренда iV состоялась в мае в столице Словакии, городе Братиславе. Старт продаж новой модели намечен на начало 2020 года.

Обновленный Skoda Superb выпускается на заводе в Квасинах с июля 2019 года. Помимо флагмана чешского бренда, здесь также производятся модели SUV Skoda Karoq и Kodiaq. В 2018 году на заводе в Квасинах впервые было выпущено свыше 300 тыс. автомобилей. Численность персонала предприятия составляет около 9 тыс. человек.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».