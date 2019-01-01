Иномарки занимают более 62% российского парка легковых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в России насчитывалось чуть более 44,1 млн легковых автомобилей. При этом на долю иномарок здесь приходится 62,4%, что составляет 27,5 млн единиц.

Как отмечается, более 22% от общего количества легковых машин занимают автомобили японских брендов (9,9 млн шт.). Вдвое меньше в парке легковых машин, представляющих Южную Корею, их доля составляет 11,4% или более 5 млн шт. Каждый десятый автомобиль в российском парке принадлежит немецким брендам, их число превышает 4,5 млн шт.

Долю менее 10% занимают в российском автопарке американские (7,4%), французские (5,4%), чешские (1,9%) и китайские (1,4%) марки.

Другим зарубежным брендам принадлежит менее 1% российского автопарка. Но все же самыми распространенными в России остаются легковые автомобили отечественных марок. Так, по состоянию на 1 июля 2019 года на их долю приходится 37,6%, что составляет 16,6 млн единиц.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».