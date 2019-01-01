Рынок грузовиков с пробегом в августе вырос более чем на 3%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года объем рынка грузовых автомобилей с пробегом в России составил 22,4 тыс. единиц, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.

Традиционно тройку лидеров на вторичном рынке составляют российские марки. На первом месте по объемам перепродаж находится KAMAZ. На его долю в последний летний месяц пришлось 27%. В количественном выражении это составляет 6,1 тыс. экземпляров – на 10,8% больше, чем в августе 2018 года.

Вторую строчку занимает GAZ, объемы перепродаж которого сократились на 1,3% до уровня 2,1 тыс. автомобилей. Третьим стал MAZ, перепродажи которого снизились еще сильнее – на 4,9% и составили 1,7 тыс. единиц. Кроме них в пятерку лидеров также попадали шведские Volvo и Scania с результатом около 1,3 тыс. штук. Но если у первого из этих брендов отмечается падение на 2,3%, то у второго – рост на 10,8%.

В модельной структуре этого рынка первенство принадлежит шведской модели Volvo FH. Объемы ее перепродаж в августе 2019 года составили 827 автомобилей (+2,9%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 8 месяцев нынешнего года российский рынок грузовых автомобилей с пробегом демонстрирует небольшой рост. Так, его объем за этот период достиг 173,7 тыс. единиц – на 0,5% больше, чем в январе – августе 2018 года.

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