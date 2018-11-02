KIA Sportage лишится дизельной версии в России

Компания KIA с 2020 модельного года прекращает продажи кроссовера Sportage с дизельным двигателем объемом 2,0 л. Пока же такой автомобиль доступен на рынке с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом по цене 2 млн 304 тыс. 900 рублей, сообщает портал Motor.ru.

Согласно статистике, то 54% проданных кроссоверов KIA Sportage укомплектованы системой полного привода и 46% – с приводом на передние колеса. Наиболее востребованный тип трансмиссии – автоматическая (85%), оставшиеся 15% приходятся на «механику».

Что же касается комплектаций, что 41% россиян приобретают Luxe (от 1 млн 664 тыс. 900 рублей). В остальном предпочтения распределяются следующим образом: 22% – Comfort (от 1 млн 614 тыс. 900 рублей), 10% – спецсерии (от 1 млн 764 тыс. 900 рублей), 9% – Prestige (от 1 млн 829 тыс. 900 рублей), 8% и 5% – Classic RS и Classic соответственно (от 1 млн 389 тыс. 900 рублей), а на Premium и GT Line, которые стоят от 1 млн 829 тыс. 900 рублей и 2 млн 149 тыс. 900 рублей приходится всего 3% и 2% соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания KIA Motors Russia & CIS реализовала 100-тысячный кроссовер KIA Sportage четвертого поколения с момента его выхода на российский рынок в апреле 2016 года. Как отмечается, нынешний 100-тысячный рубеж преодолен, когда модель находится в середине своего рыночного цикла и на пике популярности, спрос на нее продолжает расти. Так, июль и август 2019 года стали месяцами двух последовательных обновлений рекордов уровня спроса на KIA Sportage. В июле российским клиентам было передано 3567 кроссоверов этой модели, что стало абсолютным рекордом за один месяц за все время продаж. Однако уже в августе планка взлетела на новый уровень, достигнув 3850 автомобилей. По итогам восьми месяцев 2019 года доля KIA Sportage в общем объем продаж KIA в России составляет 15%, он также является самым продаваемым кроссовером С-сегмента в стране. KIA Sportage на протяжении 10 лет входит в ТОП-3 моделей класса С-SUV.

В планах компании KIA на 2020 год – запуск двух новинок в России. Это компактный кроссовер Seltos и внедорожник Mohave. Производство последнего будет осуществляться методом крупноузловой сборки на мощностях калининградского завода «Автотор».