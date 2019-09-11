Mercedes-Benz в августе увеличил продажи в России на 10%

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Mercedes-Benz в августе увеличил продажи в России на 10%

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Российские дилеры Mercedes-Benz в августе реализовали 3408 легковых автомобилей – на 10% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 25846 машин штутгартской марки, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как считает директор филиала «Авилон. Мерседес-Бенц» Николай Баскаков, с выходом новых моделей автомобили Mercedes-Benz вновь займут верхние строчки рейтингов и конкурентам станет тяжелее. Так, в августе вышла обновленная модель GLC, следом увеличиваются в объеме поставки GLE, и уже в конце года появится новая модель флагманского внедорожника GLS.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи премиум-марки mercedes-benz

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