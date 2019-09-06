Haval выпустил в России первые купе-кроссоверы F7x

Российский завод Great Wall расширил производственную линейку за счет купе-кроссовера Haval F7x. Об этом говорит снимок, опубликованный порталом «Китайские автомобили». На нем видно, что десятки новых машин стоят рядом с одним из помещений на территории предприятия.

Официально, впрочем, старт производства Haval F7x в компании пока не подтверждают. Как заявил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, запуск F7x планируется в ближайшее время. Новый кроссовер-купе будет производиться одновременно с Haval F7.

Между тем, дилеры ожидают первые автомобили Haval F7x уже в конце сентября, в октябре на них могут объявить цены, а в ноябре ожидается старт продаж.

Напомним, в начале сентября представительство Haval сертифицировало F7x для российского рынка. Из этого документа стало известно, что новинка получит те же турбомоторы Great Wall 1.5 и 2.0 на 150 и 190 л.с. соответственно и 7-ступенчатые «роботы» с двумя мокрыми сцеплениями, что и Haval F7. Отличий у двух машин в характеристиках и оснащении мало. F7x на 5 мм короче стандартного кроссовера и на 35 мм ниже. Ширина и колесная база остались прежними.

До сих пор на тульском заводе Haval выпускался только кроссовер F7. Всего с мая по август компания реализовала в России 900 кроссоверов F7. Как сообщалось ранее, российский завод Haval продолжает увеличивать производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на эту модель.

Напомним, на сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Haval реализовали 1177 автомобилей, что в 5,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 5849 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,6 раза). В результате Haval стал новым лидером по объему продаж среди китайских брендов на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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