Skoda Rapid прошел рестайлинг в Китае

В Интернете появились новые фотографии рестайлинговой Skoda Rapid для рынка Китая. Автомобиль будет стилизован под хэтчбек Scala, но принципиально не изменится.

Как пишет портал Motor.ru, отличаться от дорестайлинговых машин обновленный Skoda Rapid будет измененной передней частью с «треугольными» фарами и новыми бамперами, а также горизонтальными фонарями с секциями на двери или крышке багажника. Следуя фирменной стилистике, вместо логотипа сзади появится шрифтовое начертание Skoda. Кузов останется прежним, как и техническая начинка.

Rapid будет оснащаться атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 110 л.с. (150 Нм крутящего момента). Коробки – 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

Что касается Skoda Rapid для российского рынка, то лифтбек второго поколения появится у нас в 2020 году. Модель проектируется исключительно под российский рынок. В основу модели ляжет платформа MQB A0, на которой также создается следующая генерация Polo и бюджетный кроссовер на его базе. Для этой платформы доступны двигатели TSI объемом 1.0 и 1.5 литра, которые работают в паре с МКП или DSG.

В настоящее время стоимость Skoda Rapid в начальной комплектации Active с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП составляет 785 тыс. рублей. Топовая версия Monte Carlo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и АМТ предлагается за 1 млн 157 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компактный лифтбэк Skoda Rapid является безусловным бестселлером марки на российском рынке – по итогам восьми месяцев 2019 года реализация этой модели осталась на прошлогоднем уровне и составила 22682 автомобиля.

Как рассказал ранее в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка, уже этой зимой на российском рынке появится новый компактный кроссовер Karoq, производство которого будет налажено в России. А вот кроссовер Kamiq, производство которого стартовало летом в чешском Млада-Болеславе, был разработан специально для Европы: эта модель имеет несколько особенностей, которые не позволяют начать ее продажи в России. То же самое относится и к хэтчбеку Scala.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».