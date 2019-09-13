Toyota представила новую Corolla для японского рынка

Компания Toyota представила Corolla нового поколения для японского авторынка. Автомобиль будет предлагаться клиентам в кузове седан и универсал. Цены на новинку начинаются от 16,2 тыс. евро и 16,9 тыс. евро соответственно. В России Corolla продается исключительно в кузове седан и с другим дизайном, пишет портал Autonews.ru.

Новая Toyota Corolla построена на платформе TNGA, благодаря которой увеличилась прочность конструкции, улучшилась управляемость, а также снизился уровень шумов и вибраций. По сравнению с предшественником автомобиль уменьшился в размерах: длина новинки составляет 4495 мм, а ширина – 1745 мм. Размер колесной базы равен 2640 мм. Спереди у новинки подвеска типа MacPherson, а сзади применены двойные поперечные рычаги. Дизайн автомобиля стал более спортивным. В салоне у машины устанавливается 7 подушек безопасности и модернизированная мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Toyota Corolla 12 поколения оснастили комплексом электронных систем активной безопасности Safety Sense, в который входит система предупреждения фронтальных столкновений, функция контроля рядности движения, распознавание дорожных знаков и пешеходов ночью. Кроме того, перечень электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль, функцию помощи при выезде с парковки задним ходом и систему контроля «слепых» зон.

Новая Toyota Corolla получила 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 140 л.с. Также в гамму моторов вошел турбодвигатель объемом 1,2-литра с отдачей 116 л.с. Кроме того, Corolla оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,8-литровый двигатель (98 л.с.) и электромотор (72 л.с.). Такую модификацию машины можно дополнительно оснастить электрическим агрегатом на задней оси с отдачей 72 л.с.

В России новую Toyota Corolla можно купить с бензиновым мотором рабочим объемом 1,6 л, развивающим 122 л. с. и 153 Н•м крутящего момента. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Стоимость модели составляет от 1 млн 173 тыс. рублей до 1 млн 700 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года в России было реализовано 2986 седанов Toyota Corolla.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».