Российский парк автомобилей превысил 52 млн единиц

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Автомобильные парки городов РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,4 млн единиц.

Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 млн экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 0,4 млн единиц.

Более подробная информация о состоянии парка автомобильной техники на территории Российской Федерации содержится здесь

Помимо изменений в парке, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили автобусы легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили парк

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