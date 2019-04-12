Продажи LADA в Евросоюзе в августе подскочили на 37%

В августе 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 786 новых автомобилей LADA, что на 36,7% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, продажи машин российской марки в ЕС выросли впервые после трех месяцев падения, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА). По итогам восьми месяцев 2019 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 3531 единицу, снизившись на 7,3%.

Напомним, АВТОВАЗ весной этого года принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о новом поколении внедорожника LADA 4x4.

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