Европейский авторынок в августе упал из-за высокой базы

сегодня, 10:51 569 0

Европейский авторынок в августе упал из-за высокой базы

Обзор автомобильного рынка России
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Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа снизились на 8,6% и составили 1 млн 074 тыс. 169 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат во многом обусловлен высокой базой прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотаж перед грядущими изменениями в законодательстве по сертификации автомобилей. По итогам восьми месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 830 тыс. 899 единиц (-3,2%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за августа, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 128686 машин (-14%). На второе место вышел Mercedes-Benz с показателем 61722 автомобиля (+13,2%). На третьей строчке идет Renault, реализовавшая 60331 машину (-38%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Ford (59995 шт., +1,7%) и Audi (59700 шт., -9,1%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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