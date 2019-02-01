LADA Granta в августе стала лидером рынка в четырех федеральных округах

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали российский рынок новых легковых автомобилей в августе текущего года и составили рейтинг моделей в федеральных округах. Согласно полученным результатам, в четырех из них лидирует LADA Granta.

Так, в последний месяц лета 4,6 тыс. жителей Приволжского ФО стали обладателями новых автомобилей семейства LADA Granta (+36,1%). На втором месте их предпочтений находится LADA Vesta (3,2 тыс. шт.; +11,2%), на третьем – KIA Rio (1,9 тыс. шт.; +5,6%).

На учет в Уральском федеральном округе в августе поставлено около 1,2 тыс. новых автомобилей LADA Granta (+53,9%) и 984 LADA Vesta (+17%). Кроме них, в тройку лидеров попал еще KIA Rio с результатом в 744 машины (+8,6%).

В Южном ФО в августе в тройке лидеров - две «Лады» и KIA Rio: приобретено 1,1 тыс. автомобилей LADA Granta (+43,2%), 847 LADA Vesta (+9,7%) и 755 KIA Rio (-5,6%).

В Северо-Кавказском ФО по итогам прошлого месяца объем рынка новых автомобилей LADA Granta составил 731 экз. (+49,5%), LADA Vesta – 560 экз. (-22,3%). На третьем месте модельного рейтинга здесь находится Toyota Camry c результатом 326 экз. (-0,6%).

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отметили, что корейская KIA Rio в августе стала лидером в трех федеральных округах.