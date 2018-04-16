FAW привезет в Россию бюджетный седан Besturn B30

Компания FAW планирует привезти в России новый бюджетный седан FAW Besturn B30. Несмотря на то, что дебют новинки запланирован только на будущий год, уже объявлена ее стартовая цена – 549 тыс. рублей (вероятно, с учетом спецпредложений).

Как рассказал порталу «Китайские автомобили» источник в компании FAW, точные цены на Besturn B30 будут определены ближе к старту продаж. Неизвестны пока и комплектации модели для российского рынка. По его словам, в представительстве FAW считают сегмент бюджетных седанов перспективным в России.

Напомним, в июле на дилерской конференции FAW говорилось о расширении продуктовой линейки. Но тогда предполагалось, что B30 появится в России только в 2021 году, а в 2020-м к нам планировали привезти компактный кроссовер D60. Вероятно, теперь очередность выхода моделей на российский рынок будет изменена.

FAW Besturn B30 – автомобиль 2016 года, но уже дважды получил обновления. Седан размерами 4625 x 1790 x 1500 мм построен на платформе партнера по альянсу Volkswagen Jetta. Под капотом Besturn B30 установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 109 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапозонным «автоматом» от японской компании Aisin. В оснащение модели входят светодиодные фары, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином и круиз-контроль. Стоимость FAW Besturn B30 на китайском рынке составляет от 65,8 тысячи до 97,8 тыс. юаней, что в пересчете по текущему курсу – от 596 до 886 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры FAW реализовали 175 автомобилей – на 43% больше, чем годом ранее. Такой рост в компании связывают с выходом на рынок нового компактного кроссовера Besturn Х40, на который в прошлом месяце пришлось 40% продаж FAW. Ранее марка FAW была представлена в России только среднеразмерным кроссовером Besturn Х80. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи FAW в нашей стране составили 750 машин, что на 23% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Всего по итогам 2019 года FAW планирует реализовать на российском рынке около 1,5 тыс. автомобилей, превысив показатели прошлого года (1417 машин).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».