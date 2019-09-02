Российский рынок новых автобусов в августе вырос на 44%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) составил 1,2 тыс. единиц, что на 43,9% больше, чем в августе 2018 года. По итогам 8 месяцев успехи более скромные (+7%): очевидно, здесь сказалось падение продаж в первом квартале года и особенно в январе, когда реализация автобусов упала сразу на четверть.

Лидерство в августе принадлежит по-прежнему отечественному производителю ПАЗ, на долю которого пришлось около 60% от общего объема. В количественном отношении это составляет 713 автобусов, что на 16,9% больше, чем год назад. Далее идут также отечественные LIAZ (113 шт.) и NEFAZ (109 шт.).

Самой популярной моделью автобусного рынка в нашей стране в августе стал высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3204 (343 шт.; +90,6%), сместив июльского лидера ПАЗ-3205 (237 шт.; -26,9%) на второе место.

Более 20% рынка новых автобусов пришлось на Москву и Московскую область (cуммарный показатель - 253 экземпляра). Из нестоличных регионов лидирует Республика Башкортостан, закупившая автобусы в количестве, в десятикратном размере превышающем прошлогодний результат (182 и 17 шт. соответственно).

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