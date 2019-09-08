Граждан-банкротов освободят от уплаты штрафов ГИБДД

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, разрешающий обнулять долги по штрафам и налогам граждан, которые прошли процедуру личного банкротства. По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги, включая штрафы ГИБДД, пишет "Российская газета".

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли. По его словам, процедура банкротства физлица предусматривает достаточно жесткий аудит имущественного состояния гражданина. Все, что может быть взыскано в счет погашения долгов, будет взыскано, но от уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден.

За год, по данным Судебного департамента, за год были признаны банкротами 41,8 тыс. граждан. После всех процедур с банкротов было списано 153,7 млрд долговых рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», средняя годовая задолженность россиян по транспортному налогу составила около 30% от объема годовых начислений. Речь идет о налоге физических лиц. При этом в некоторых регионах этот показатель превышает 60%, гласят данные «Рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам года», подготовленного консалтинговой компанией PwC. Эксперты PwC убеждены, что проблему задолженностей по данному налогу можно снять, однако для этого необходимо пересмотреть подходы к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных территорий. Напомним, что сегодня Налоговый кодекс РФ разрешает дифференцировать ставки в зависимости от возраста транспортных средств или от мощности двигателя, но пока большинство регионов такую возможность не используют.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» на начало 2019 года в российском автопарке насчитывалось 43,5 млн легковых автомобилей.

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