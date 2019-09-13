В России продан 100-тысячный кроссовер KIA Sportage четвертого поколения

Компания KIA Motors Russia & CIS реализовала 100-тысячный кроссовер KIA Sportage четвертого поколения с момента его выхода на российский рынок в апреле 2016 года.

Напомним, модель KIA Sportage официально представлена в России с 2010 года, и общий объем продаж этого кроссовера на российском рынке уже превысил 260 тыс. единиц. Наиболее значительными на данный момент являются продажи KIA Sportage третьего поколения, нашедшего в России в общей сложности 152356 клиентов за 7 лет (2010-2016 гг.) присутствия на рынке. Четвертое поколение имеет все шансы превзойти показатели предшественника, сообщает пресс-служба корейской марки. Нынешний 100-тысячный рубеж преодолен, когда модель находится в середине своего рыночного цикла и на пике популярности, спрос на нее продолжает расти.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», июль и август 2019 года стали месяцами двух последовательных обновлений рекордов уровня спроса на KIA Sportage. В июле российским клиентам было передано 3567 кроссоверов этой модели, что стало абсолютным рекордом за один месяц за все время продаж. Однако уже в августе планка взлетела на новый уровень, достигнув 3850 автомобилей. По итогам восьми месяцев 2019 года доля KIA Sportage в общем объем продаж KIA в России составляет 15%, он также является самым продаваемым кроссовером С-сегмента в стране. KIA Sportage на протяжении 10 лет входит в ТОП-3 моделей класса С-SUV. Для российского рынка сборкой KIA Sportage занимается многолетний партнер KIA Motors – компания «Автотор».