Сколько электрокаров смогут воспользоваться правом проезда по выделенным полосам?

Владельцам электрокаров в России могут резрешить уже с 2020 года начать ездить по выделенным полосам. Как сообщают РИА Новости, соответствующая законодательная инициатива сейчас обсуждается в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Специалисты тут же стали просчитывать, насколько загрузит этот сегмент "элитные" полосы дорог, насколько важным стимулом для покупки экологически чистого транспорта это станет в крупных городах, задыхающихся в пробках. А пока ведутся все эти споры, эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" решили заглянуть в статистические данные парков городов-миллионников и посмотреть на ситуацию более предметно.

Итак, самый крупный автопарк электромобилей среди городов-миллионников находится у нас в столице (459 экз.). Очевидно, что даже если такое количество автомобилей данного сегмента одновременно вылетит на выделенки городских магистралей, никакого дорожного коллапса не произойдет. Ситуация в Санкт-Петербурге выглядит еще скромнее: в парке этого города-миллионника на 1 июля 2019 года числилось всего 137 электромобилей. В Краснодаре это 90 автомобилей, в Новосибирске - 85. Что касается оставшихся 12 миллионников, в автопарках этих городов число электрокаров находится в диапазоне от 41 (в Красноярске) до 4 шт. (в Уфе).