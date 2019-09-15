Datsun в августе увеличил продажи в России на 9%

Российские дилеры Datsun в августе реализовали 1863 автомобиля – на 9% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Datsun составили 14523 машины, что на 24% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,3% против 1,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO.

В настоящее время седан Datsun on-DO доступен по цене от 490 тыс. рублей с механической коробкой передач и от 572 тыс. рублей – с автоматической трансмиссией. Хэтчбек Datsun mi-DO предлагается по цене от 555 тыс. рублей с механической коробкой передач и от 605 тыс. рублей – с автоматической трансмиссией. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с.

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