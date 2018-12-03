Объявлена стоимость седана Mazda3 нового поколения

Компания Mazda объявила цены на новую Mazda3 в кузове седан, которая с 1 октября поступит в продажу на российском рынке. Согласно прайс-листу, опубликованному на российском сайте Mazda, новинка предлагается в единственной комплектации Active по цене от 1 млн 603 тыс. рублей, без учета дополнительных опций.

Под капотом седана Mazda3 нового поколения установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель Skyactiv-G, который развивает мощность 120 л.с. и работает в паре с автоматической коробкой передач. Новая Mazda3 оснащена системой G-Vectoring Control Plus, которая предлагает улучшенные алгоритмы в экстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах.

Для российской версии седана Mazda3 в комплектации Active будет доступен двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, многофункциональный 8.8" TFT-дисплей мультимедийной системы с CarPlay и Android Auto, проекционный экран на лобовое стекло и светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар.

Кроме того, для новой Mazda3 в кузове седан предлагается два опциональных пакета. За 18 тыс. рублей оснащение автомобиля может быть расширено за счет подогрева рулевого колеса и подогрева зоны щеток. Пакет стоимостью 66 тыс. рублей включает бесключевой доступ, внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, датчики парковки спереди и сзади, камеру заднего вида и подогрев рулевого колеса.

Напомним, в июле на российском рынке стартовали продажи новой Mazda3 в кузове хэтчбек (от 1 млн 523 тыс. руб. до 1 млн 716 тыс. руб.). По расчетам Mazda Motor Rus, соотношение продаж хэтчбека и седана останется на прежнем уровне, и седан сохранит за собой 60% от всего объема Mazda3.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Mazda реализовали 18841 автомобиль, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda на российском рынке остается кроссовер CX-5.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

Тест-драйв хэтчбека Mazda3, вышедшего этим летом, можно почитать тут.