Mitsubishi наладит производство кроссвэна Xpander во Вьетнаме

Компания Mitsubishi в 2020 году запустит производство кроссвэна Xpander на своем заводе во Вьетнаме. В настоящее время предприятие вовлечено в цепь производства кроссовера Outlander и планирует расширить свои мощности в связи с началом производства Xpander, сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Как отмечается, продажи Xpander растут по всей Юго-Восточной Азии с осени 2017 года, момента запуска производства и продаж в Индонезии. Во Вьетнаме Xpander появилсяв октябре 2018 года и уже в течение 2018 финансового года MMV продал в общей сложности 14 тыс. единиц, таким образом удвоив свои продажи по сравнению с предыдущим годом. В текущем финансовом году продажи кроссвэна остаются по-прежнему значительными для местного рынка.

Кроссвэн Mitsubishi Xpander – это семиместный универсал с просторным багажным отделением. Модель была разработана специально для нужд быстрорастущего индонезийского рынка, где MPV являются очень востребованной категорией, но всего за два года стал популярен по всему региону АСЕАН.

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