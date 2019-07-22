Kia Rio в августе стал лидером рынка на Дальнем Востоке

сегодня, 12:07 148 0

Kia Rio в августе стал лидером рынка на Дальнем Востоке

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей Дальневосточного ФО в августе упал на 6,3% до 1 950 единиц.

Лидером местного рынка на этот раз стал Kia Rio, предпочтение которому отдали 136 жителей Дальнего Востока (+43,2%). Далее следуют две модели Toyota – кроссовер RAV4 (123 шт.; -25,9%) и внедорожник Land Cruiser Prado (108 шт.; -18,8%).

На четвертой строчке расположился отечественный УАЗ «Патриот», продажи которого в последний месяц лета подросли на 2% до 104 единиц. Пятерку лидеров замыкает Hyundai Creta (84 шт.; -12,5%).

Эксперты также отмечают, что Kia Rio в августе возглавила лидерство еще в четырех федеральных округах - Центральном, Сибирском и Южном.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

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