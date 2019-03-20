В компании Skoda рассказали о перспективах появления новых моделей в России

сегодня, 10:12 1098 0

В компании Skoda рассказали о перспективах появления новых моделей в России

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Совсем скоро модельная линейка Skoda, предназначенная для российского рынка, расширится. Так, уже этой зимой она пополнится пятой моделью – кроссовером Karoq, производство которого будет налажено в России. Об этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка.

Также он сообщил и о перспективах появления других моделей на нашем рынке. К примеру, кроссовер Kamiq, производство которого летом стартовало в чешском Млада-Болеславе, был разработан специально для Европы. Как отмечает г-н Прохазка, эта модель имеет несколько особенностей, которые не позволяют начать ее продажи в России. То же самое, по его словам, относится и к хэтчбеку Scala.

Кроме этого, глава российского офиса Skoda высказался и о возможности возвращения на наш рынок модели Fabia. О том, может ли такое случиться, и что для этого необходимо, можно узнать здесь.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи новинки skoda skoda karoq

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