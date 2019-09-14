Беспилотники «Яндекса» начнут массово перевозить пассажиров в 2023 году

Компания «Яндекс» будет готова начать использование беспилотных автомобилей для пассажирских перевозок в мегаполисах в 2023 году. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе компании.

«В городах на участках с более простым движением беспилотные автомобили справляются уже сейчас. Через четыре года мы будем готовы массово внедрять беспилотные автомобили для перевозки пассажиров на улицах мегаполисов», - заявил директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса» Артем Фокин.

Напомним, в июне «Яндекс» вывел на дороги Москвы первые пять беспилотников, в середине августа компания сертифицирована и начала тестировать в Москве еще 30 новых беспилотных автомобилей. В общей сложности до конца 2019 года «Яндекс» планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотных автомобилей. Все беспилотные автомобили четвертого уровня автономности (предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств).

Сейчас в ряде регионов РФ проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, который рассчитан на три года. Сроки начала использования беспилотного транспорта будут определены по итогам экспериментального запуска.