Ferrari выпустит свой первый в истории кроссовер в 2022 году

Компания Ferrari представит свой первый в истории кроссовер в 2022 году. Автомобиль получит название Purosangue, что в переводе означает «чистокровный». Об этом изданию Autocar рассказал технический директор Ferrari Майкл Лайтер. По его словам, новинка будет существенно отличаться от своих прямых конкурентов Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.

Как пишет портал SpeedMe.ru, автомобиль, который получил индекс 175, станет одной из 15 новинок Ferrari, которых компания планирует представить до 2023 года. Машину построят на новой переднемоторной архитектуре, которую в будущем также будут использовать суперкары семейства GT.

Новая архитектура позволяет установку двигателей V6, V8, V12, гибридной установки, а также автоматической коробки передач с двойным сцеплением. Ранее сообщалось, что Purosangue получит гибридную силовую установку на базе восьмицилиндрового бензинового двигателя.

Ожидается, что четырехместный вседорожник в длину будет достигать 5 метров. Автомобиль укомплектуют регулируемой подвеской и стабилизаторами поперечной устойчивости. Стоимость пятидверного вседорожника составит около 300 тыс. евро.

Ранее компания Ferrari представила открытую версию суперкара 812 Superfast, получившую обозначение 812 GTS. В компании отметили, что новинка стала самым мощным в мире кабриолетом, выпускаемым серийно. Как и 812 Superfast, модификация 812 GTS укомплектована 6,5-литровым двигателем V12, работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Мотор развивает 800 л. с. и 718 Н•м крутящего момента. Ferrari 812 GTS способна ускоряться места до первой «сотни» менее чем за три секунды, а разгон с нуля до 200 км/ч занимает 8,3 секунды. Максимальная скорость суперкара составила 340 км в час.

Новинка получила жесткую крышу на электрическом приводе, которую можно раскладывать и складывать за 14 с на скорости не более 45 км в час. Механизм, а также применение усиленного шасси добавили автомобилю лишние 75 кг.

Ferrari 812 GTS стал первым открытым автомобилем с передним расположением двигателя, который итальянцы выпустили за последние полвека. Прежней массовой моделью с такой схемой был знаменитый 365 GTS4 1969 года, известный как Daytona Spider.

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