Выпуск легковых машин в августе снизился на 3%

По данным Росстата, за восемь месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1 млн 010 тыс. легковых автомобилей – это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в августе было выпущено 116 тыс. машин, что на 3% ниже показателя годичной давности. Стоит отметить, что на АВТОВАЗе в прошлом месяце началось производство седана LADA Granta в новой версии Drive Active.

Производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 95 тыс. единиц, что на 0,8% ниже показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,4 тыс. грузовиков, что соответствует уровню 2018 года (-0,2%). Стоит отметить, что на предприятии Isuzu Rus в Ульяновске стартовало производство малотоннажных грузовиков Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG c двигателем, работающем на компримированном природном газе (метане). А автомобильный завод «Урал» начал производство нового двухосного полноприводного грузовика «Урал Next».

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