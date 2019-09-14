Рынок мотоциклов с пробегом в России вырос на 12%

С января по август 2019 года объем российского рынка подержанных мотоциклов с пробегом превысил 72 тыс. единиц. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 12,4% выше результата годичной давности. В марочном рейтинге первые 4 позиции занимают японские Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, на эти бренды приходится более 62% вторичного рынка мототехники. Замыкает пятерку немецкий BMW.

Что касается географии, то более четверти вторичного рынка мототехники (26,7%) по итогам 8 месяцев 2019 года пришлось на Москву и Московскую область, показатели которых составили 9,8 тыс. шт. и 9,4 тыс. экземпляров соответственно. На третьем месте - Санкт-Петербург с результатом 3,9 тыс. шт. Из нестоличных регионов наиболее крупным оказался вторичный рынок Краснодарского края (3,3 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 Свердловская область (2,6 тыс. шт.). В остальных субъектах РФ объемы вторичного рынка были гораздо скромнее, они не превысили 2 тыс. шт.