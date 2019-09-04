Volkswagen подтвердил выпуск самого маленького кроссовера

Немецкий автопроизводитель Volkswagen подтвердил, что в линейке бренда появится кроссовер T-Sport с купеобразным силуэтом, который займет место под T-Cross. В его основу должна лечь платформа нового Polo. Издание Quatro Rodas сообщило, что Volkswagen намерен выпустить еще один "паркетник" - еще меньше и еще бюджетнее.

По словам руководителя южноамериканского подразделения Volkswagen Пабло ди Си, минимальная длина автомобиля сегмента SUV составляет 4 метра. Топ-менеджер также отметил, что длина колесной базы не должна превышать в таком случае 2,56 метра, иначе не удастся соблюсти необходимые пропорции. Это чревато тем, что автомобиль не будет выглядеть как кроссовер, а значит, окажется непривлекательным для клиента.

Напомним, что Volkswagen уже планировал выпуск маленького "паркетника", прообразом которого являлся концептуальный Taigun, пишет "Российская газета". В основе шоу-кара лежал хэтчбек up! Длина автомобиля составляла почти 3,9 метра, а размер колесной базы - 2,47 метра. Однако проект закрыли, посчитав, что перспектив у такого маленького автомобиля нет.

Известно, что Volkswagen Taigun, как и New Urban Coupe, будет создаваться в Бразилии, но география продаж будет глобальной. Премьера новинки состоится ближе к концу 2020 года.



На сегодняшний день планы по созданию субкомпактных кроссоверов есть, например, у Renault, Peugeot и Citroen.

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